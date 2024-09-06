1985 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olanlardan 18 kişinin şehit düştüğünü belirten dönem arkadaşları daha sonra dernekleşmişti. Tüm şehit devre arkadaşlarının kabirlerini ziyaret eden emekli askerler ölüm yıldönümü öncesinde Çorum Üçköy’e geldiler. Burada Şehit Naci Doğan’ın kabrini ziyaret ederek dua okuyan devre arkadaşları ayrıca ailesini de ziyaret ederek sohbet ederek köyden ayrıldı.

Çorum’un tanınmış diş hekimlerinden Cafer Doğan’ın ağabeyi olan Naci Doğan talimde pimini düşüren askerin elinden el bombasını alarak üzerine yatmış ve onlarca askerin hayatını kurtarmıştı. Şehit Naci Doğan’ın adı daha sonra şehit düştüğü Trabzon Kışlası’na verilmişti.

Editör: Haber Merkezi