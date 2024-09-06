İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Atom tedavisi olarak da bilinen radyoaktif iyot tedavisi tiroid kanseri olan hastalarda ameliyat sonrası kalan tiroid dokusunun yok edilmesi ve bölgesel yayılmaların tedavisinde kullanılan başarılı bir yöntem olarak bilinmektedir. Bu tedavi yöntemi tiroit bezinin çok hızlı çalıştığı hipertiroidi (zehirli guatr) durumunda da etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Yapılan bu tedavilerle hastaların yaşam kalitesi artırılırken kanser tedavileri yapılmakta ve tedavi sonrası takip kolaylaşmaktadır. Bölgede ilk defa Nükleer Tıp Kliniğinde uygulamaya başlanan bu tedavi yöntemi ile tiroid kanseri olan hastaların sadece ameliyatları değil ameliyat sonrası tedavileri de başarılı olarak yapılmaya başlandı. Bu tedavinin yapılabilmesi için hastanın, nükleer tıp uzman hekimleri tarafından değerlendirilmesi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda hastalara özel bir plan çerçevesinde yatırılarak tedavi uygulanması gerekmektedir. Hastanemizde bu tedavinin yapılması için tüm altyapı çalışmaları tamamlanarak hastalarımızın büyük şehirlere sevk edilmesinin de önüne geçilmiştir" ifadeleri kullandı.