Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası 10-11 Şubat tarihleri arasında Konya’da yapıldı. Ülke genelinden 196 sporcunun ter döktüğü şampiyonaya Çorumlu öğrenciler damga vurdu. Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Devran Elma 45 kilo sağ kolda Türkiye Şampiyonu olurken, aynı okuldan Ömer Başkaya hem sağ, hem sol kolda 55 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ali Koca sol kol 50 kiloda Türkiye üçüncüsü, aynı okuldan Yaren Ağca ise yine sol kol 50 kiloda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Başarının mimarlarından biri olan Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Rıza Yavuz, öğrencilerinin Konya’da elde ettikleri başarıdan gurur duyduklarını ifade etti. Şampiyonada mücadele eden tüm öğrencilerini tebrik eden Yavuz, bu başarının artarak devam edeceğini de vurguladı.