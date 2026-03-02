Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, AKP iktidarının; hükümeti “devlet” yerine koyarak, yargıyı siyasallaştırarak, algı operasyonları ile gündem yaratarak varlığını sürdürmeye çalıştığını belirterek, “Güneş balçıkla sıvanmaz” dedi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın CHP’ye yönelik eleştirilerine cevap veren Solmaz, “İçişleri Bakanlığı gibi son derece önemli bir göreve getirilen bir kişinin AKP yeleği giyerek iftarlık dağıtması, sadece Cumhur İttifakını oluşturan partileri ziyaret etmesi, kendisini devletin bir bakanı olarak değil, hükümetin temsilcisi olarak görmesi elbette ki yanlıştır. Yanlışa yanlış, doğruya doğru demeye, Hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın basın açıklaması şu şekilde:

“DEVLET GELENEĞİNİN ZAYIFLATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

“AKP iktidarı, göreve geldiği günden beri devlet ile hükümeti birbirine karıştırmış, kendisini sürekli devletin yerine koymuş, halkını, milletini hiçe sayarak devlet geleneğini zayıflatmaya çalışmıştır.

AKP’nin sayın Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İçişleri Bakanı olarak atanan eski Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi’nin ilimizi ziyareti sırasında bizlerin sadece AKP ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret edip diğer partileri yok saymasına, devlet geleneğini bozmasına karşı yaptığımız eleştirilere kendince cevap vererek, bizleri iftar davetine katılmamakla eleştirmiştir.

Bizleri yok sayan bir zihniyetin davetine, son anda haberdar olduğumuz bir programa katılmamak elbette ki hakkımızdır.

Sayın Ahlatcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu için hiç de hak etmediği suçlamalarda bulunmuş, hükümeti devletleştirdikleri gibi yargıyı da siyasallaştırdıklarını unutmuş, İmamoğlu’nun kurulan kumpasların kurbanı olduğunu gözardı ederek algı operasyonlarını sürdürmüştür.

Öncelikle belirtmek gerekir ki İmamoğlu, başı dik, alnı ak bir şekilde özgürlüğüne kavuşacak ve Cumhurbaşkanı olarak Türk milletine hizmet etme şerefine nail olacaktır.”

“YANLIŞA YANLIŞ, DOĞRUYA DOĞRU”

“Halkımız her şeyin farkında ve bilincindedir. İlk seçimlerde iktidar olacak partimizi yıpratmak için ellerinden geleni yapsalar da attıkları çamur kendi üstlerine sıçrayacak, halkın iktidarını hiçbir güç engelleyemeyecektir.

İçişleri Bakanlığı gibi son derece önemli bir göreve getirilen bir kişinin AKP yeleği giyerek iftarlık dağıtması, sadece Cumhur İttifakını oluşturan partileri ziyaret etmesi, kendisini devletin bir bakanı olarak değil, hükümetin temsilcisi olarak görmesi elbette ki yanlıştır.

Yanlışa yanlış, doğruya doğru demeye, Hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Güneş balçıkla sıvanmaz.”

Muhabir: Haber Merkezi