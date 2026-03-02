Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik, "Emperyalistler saldırdıkları her ülkeye demokrasi, insan hakları, eşitlik ve özgürlük götürdüklerini iddia ediyorlar. Ne ABD ne de diğer emperyalist güçler dünyanın hiçbir yerine barış, özgürlük ve demokrasi götüremezler” dedi.

ABD ve İsrail barbarlığının ancak halkların birleşik mücadelesiyle durdurulabileceğini kaydeden Özünel, Ortadoğu'da barışın sağlanması için emperyalistlerle yapılan tüm anlaşmaların feshedilmesi ve NATO'dan çıkılması gerektiğini dile getirdi.

“REJİMLERİ İŞÇİ SINIFI VE HALKLAR DEĞİŞTİRİR”

İran rejimini değiştirmeyi hedeflediğini açıklayan ABD’nin bombalamalar bittikten sonra İran halkına iktidarı alma çağrısı yaptığını belirten Özünel, “Bu, Amerikan emperyalizminin belirli ülkeleri hedef alarak yaptığı rejim değişikliği çağrılarının ilki değil. Irak’ta kitle imha silahlarının varlığını ileri sürerek Saddam rejimini değiştirme çağrısı yaptı. Sonucu en az bir milyon Iraklının ölümü oldu ve IŞİD bölge halklarının başına bela edildi. Demokratikleştirme iddiasıyla Libya’da Kaddafi rejimini değiştirme çağrısı yaptı; yüz binlerce yoksul Libyalı öldü, iki hükümetin bulunduğu ve iç savaşın sürdüğü ülke hâlâ kendisine gelemedi.

Amerikan emperyalizminin, değiştirilmesi çağrısı yaptığı İran rejiminin gericiliğini ileri sürmesi sadece halkları aldatmaya yöneliktir. Rejimleri işçi sınıfı ve halklar değiştirir” dedi.

“ABD, REJİMLERİ DEĞİL; ÜLKE HALKLARINI

VE ZENGİNLİKLERİNİ HEDEF ALIYOR”

Amerikan emperyalizminin, rejimlerin gericiliğini sorun ettiği iddiasının tamamen yalan olduğunu belirten Özünel, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu saldırgan emperyalistin kendi amaç ve hedefleriyle uyum içinde olan dünyanın en gerici rejimleriyle ittifak halinde olduğu bilinmektedir. Suudi rejimi ya da Körfez ülkelerinin Emirlikleri demokratik rejimler midir ki ABD onları el üstünde tutmaktadır? Ya da başta Gazze olmak üzere tüm Filistin’i cehenneme çeviren, Filistin halkına sadece kan ve ölüm getiren ırkçı İsrail rejiminin baş destekçisi ABD değil midir? ABD, rejimleri değil; ülke halklarını ve zenginliklerini hedef almaktadır ve ilgilendiği yalnızca ülkelerin Amerikan çıkarlarına uyum göstermesidir.”

“ABD VE İSRAİL’İN SALDIRISI HAYDUTLUKTUR”

“ABD ve İsrail’in saldırısı haydutluktur. ABD, İsrail ve müttefikleri iki senedir Ortadoğu ve Latin Amerika’da ülkelere saldırıyor, bombalar yağdırıyor, işgal ve tehdit ediyor, doğal zenginliklerine el koyuyor. Daha yakın zamanda Venezuela Başkanı Maduro kaçırıldı, Küba tehdit ediliyor.

Hangi iddialarda bulunursa bulunsun, saldırganlığını nasıl ve hangi gerekçelerle kabul edilebilir kılmaya çalışırsa çalışsın, Amerikan emperyalizmi dünya halklarına kan ve ölüm götürmektedir. İran’da yaptığı da budur. Rejim ve nükleer araştırmalar ve benzeri bahanelerin tümü saldırganlığı haklı çıkarmaya yöneliktir. Kendisi ve İsrail nükleer silahlara sahipken başkalarının nükleer araştırmalarını sorun saymak “Dünyanın efendisi benim, benim istediğim olur” demekten başka şey değildir!

ABD, İsrail ve müttefiklerinin saldırganlığı; savaşı bölgeye ve giderek dünyanın diğer bölgelerine yayma eğilimindedir.”

