CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanı ve Belediye Meclisi Adayı Tuncay Yılmaz, Cumhur İttifakı’nın devletin gücünü ve imkânlarını seçim propagandası için kullanmasını, haksızlık, adaletsizlik ve özellikle de “kul hakkı” olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı’nın “Belediye’yi bize verirseniz devlet yatırımı alırsınız” şeklindeki tehditlerinin de devletin adaleti ve demokrasi anlayışıyla bağdaşmadığını ifade eden Tuncay Yılmaz, “Çorum’un en haklı talepleri bile maalesef şimdiye kadar karşılık bulmadı. Sanayileşme için zorunlu olan Havalimanı’nı ağızlarına bile almadılar. Hızlı tren ise adeta sakız haline geldi. Ortada, ihale için verilmiş bir tarih hâlâ yok. Çorum halkı, Belediye’yi bir kez daha AKP’ye niye versin?” şeklinde değerlendirme yaptı.