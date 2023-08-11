Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilimizde 5 yıla yakın görev yapan Vali Çiftçi’nin Erzurum’a tayin edildiğini hatırlatan İDP Sözcüsü Necat Yazıcı; “Görev yaptığı 5 yıllık süre zarfında, hatta göreve başladığı daha ilk günlerden itibaren ilimizdeki sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelip amasız, fakatsız, rezervsiz, sıcak ve samimi bir ilişki içerisine giren Valimiz Mustafa Çiftçi Çorum’da her yönüyle silinmez bir iz bırakmıştır” diye konuştu.

Vali Çiftçi’nin beyefendi kişiliği, mütevazı tavırları, yapıcı yaklaşımları, gülümseyen çehresi ile halkın içinden bir Anadolu insanı olarak görevini ifa ettiğini, yedisinden yetmişine bütün vatandaşların gönüllerine dokunduğunu, mahrum ve mazlumların yaralarını sararak devletin ancak milleti ile bir arada olursa anlamlı bir bütün olduğunu, olabileceğini herkese somut bir şekilde gösterdiğini kaydeden Yazıcı yaptığı açıklamada; “Devletine, milletine, kadim değerlerine sadakatle bağlı olan Anadolu insanının teklifsiz bir şekilde rahatlıkla kendisine ulaşabildiği, sorunlarını aktarabildiği sayın Valimiz şehrimizde devlet-millet kaynaşmasının güzel örneklerini sergilemiştir. Bu vesileyle kendisine platformumuzu oluşturan tüm üye kurumlarımız adına içtenlikle teşekkür ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Vali Çiftçi’nin her zaman sivil toplumun yanında olarak projelerine destek verdiğini, STK’larla istişare mekanizmasını daima işler bir vaziyette tuttuğunu da anlatan Yazıcı açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bilhassa deprem felaketi sürecinde şehrimizin yardım kuruluşlarına göstermiş olduğu güven ve iş birliği tam bir örneklik teşkil edecek düzeydedir. Platform olarak bizler de görev yaptığı süre içerisinde Valimizin karşı karşıya geldiği bazı sorunlarda onun yanında durmasını bildik, çalışmalarını destekledik ve etrafında kenetlendik.

Sayın Valimiz bilhassa şehrimizin manevi dinamiklerine sahip çıkmak suretiyle de farklı bir idarecilik örneği sergilemiştir. Şehrimizle bütünleşen tarihi şahsiyetlere sahip çıkması, geçmişin hatırasına saygının bir göstergesi olduğu gibi değer eksenli bir vizyonun da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha herkese hatırlatmıştır.

Birleştirici ve kaynaştırıcı bir yaklaşımla moral açıdan şehrimize, insanımıza, bürokrasiye sağladığı katkılarla inanıyoruz ki bundan sonra da Mustafa Çiftçi ismi hayırla yad edilecektir. Yeni görev yerinin sayın valimize ve ailesine hayırlar getirmesini temenni ediyor ve yolunun, bahtının açık olmasını diliyoruz. Biliyoruz ki valimiz artık bir Çorumlu olmuştur, Çorum’da hoş bir sada bırakmıştır ve Erzurum’da hepimizin bir kapısı vardır.”