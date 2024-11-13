Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda gündeme geçilmeden önce gündem dışı söz alan YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla devletin ne eliyle ne de kontrolünde kumar oynatılmaması gerektiğini söyledi.

YRP Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Aşıla yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi: “ Maalesef bırakın vatandaşını korumayı, üretimi teşvik edip helalinden para kazanmak varken ‘Şans oyunlarının cazibesini artıracağız’ diyen idareye sahibiz. Şans oyunlarından, bahis oyunlarından değil de yasa dışı bahis oyunlarından rahatsız oluyorlar. Memleketi açık hava kumarhanesine çevirdiniz, devlet eliyle yasal düzenlemeyle kumar kapsamından çıkarılan şans oyunlarının da aslında kumardan hiçbir farkı yoktur çünkü bunlar da şans üzerine kurulu ve insan emeğinin zarara uğratıldığı oyunlardır. Dolayısıyla ne devlet eliyle ne de devlet kontrolünde kumar oynatılmasına izin verilmemeli, şans oyunlarıyla insanların emeğinin zarar görmesi önlenmelidir. "Kumardan gelen haram parayı ben milletime hizmet olarak sunamam." diyerek kumarhaneleri kapatan Erbakan Hocamız gibi bu işi sonlandırmak da bize düşecek galiba diyor, teşekkür ediyorum”

Editör: HABER MERKEZİ