Vali Ali Çalgan, Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 397 adet proje bulunduğunu belirterek, bu projelerin toplam tutarının 40 milyar 703 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.

İl Koordinasyon Kurulu’nun 2025 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 397 adet yatırım projesinin bulunduğunu belirten Vali Çalgan, toplam tutarı 40 milyar 703 milyon lira olan projelerin harcama tutarının 20 milyar 312 milyon lira olduğunu ifade etti.

Çalgan, 397 projeden 254’ünün tamamlandığını, 80 projenin devam ettiğini, 3 projenin ihale aşamasında olduğunu, 12’sine ise hiç başlanılmadığını, 5 projenin ise tasfiye edildiğini bildirdi.

Dönem yılı harcama toplamlarına göre proje sayısı açısından diğer kamu hizmetleri sosyal sektöründeki projelerin (161 proje) ağırlıkta olduğunu kaydeden Çalgan, “Proje bedeli açısından; ulaştırma-haberleşme sektörünün önde olduğu (91 proje) görülmektedir. Bu bilgiler ışığında kamu yatırımlarını yürütecek olan kurumlarımıza başarılar dileyerek, yatırımların zamanında tamamlanması için gerekli gayretin gösterilmesi, oluşabilecek engellerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, koordinasyonu gerektiren hususlarda bilgi verilerek, kurumlar arası iletişimin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve çözüm odaklı çalışılması hususlarına özen gösterilmesini rica ederim” dedi.

Toplantıda Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Serdar Ateş ve Toplantıda Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Serdar Ateş ve Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.