Konser, düğün, şenlik ve kafe programlarının sevilen sanatçısı Özcan Serpinli’nin cenazesi öğle namazının ardından Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Serpinli’nin cenaze törenine CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Resul Yiğitoğlu, Küresel Gazeteciler İl Temsilcisi Hacı Odabaş, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Çorum‘un Mecitözü ilçesinde otomobilin devrildiği kazada Özcan Serpinli olay yerinde hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan Seyhan U. (46) ise yaralanmıştı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi