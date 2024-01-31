Aday tanıtım toplantısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum Belediye Başkan adayını Yunus Emre Özdemir olarak açıklarken, Özdemir’den boşalan İl Başkanlığı koltuğuna DEVA Partisi Mevcut Kadın Politikaları Başkanı Zehra Sucu Benli’nin getirildiğini söyledi.

Çorum merkeze bağlı Şeyhhamza köyü nüfusun kayıtlı olan DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 10 yıldır Çorum Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık mesleğini icra eden Özdemir, evli ve 1 kız çocuğu babası.