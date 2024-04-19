Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum Valililiği, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Şampiyonası bugün başlıyor.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası, bugün Çatak Tabiat Parkı'nda, yarın Mislerovacığı Köyü'nde 21 Nisan Pazar günü ise şehir merkezinde gerçekleşecek.

Türkiye genelinden 104 kulüpten 1.250 sporcunun katılacağı ve 3 gün sürecek yarışların ardından dereceye girenler için ödül töreni düzenlenecek.

Editör: HABER MERKEZİ