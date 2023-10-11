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Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Çorum'da başladı. 51 ilden 266 takım, 781 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın açılış töreni dün gerçekleşti. Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde gerçekleşen törene, Vali Yardımcısı Bayram Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof Dr.Ali Osman Öztürk, Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Ercan Yıldız, Hitit Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın, sporcular ve antrenörler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreni protokol üyelerinin açılış konuşmaları ile devam etti.

Açılış konuşması yapan Vali Yardımcısı Bayram Köse, Çorum'a gelen sporcuların sağlıklı bir şekilde Çorum'dan ayrılmaları için gereken özeni göstereceklerini söylerken, tüm sporculara başarılar diledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise badminton branşında Çorum'un bir marka olduğuna dikkat çekerek, Çorum'da mücadele edecek olan tüm sporcuların Çorum'dan mutlu ve sağlıklı bir şekilde ayrılmaları yönünde temennide bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine plaket takdimi yapılırken, sporcu geçişlerinin ardından tören sona erdi.

9 KORTTA

MÜSABAKALAR

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'ne kurulan 9 kortta müsabakalar törenin ardından başladı. 266 takımdan 781 sporcunun mücadelesine sahne olan şampiyonada birinci ve ikinci maçlar dün oynandı.

ÇORUM'DAN

38 SPORCU

Dün Çorum'da başlayan ve 5 gün sürecek 15 Yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Çorum'u 38 sporcu temsil ediyor.

Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü, Zübeyde Hanım Spor Kulübü, Osmancık Badminton Spor Kulübü, Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü, Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü, Osmancık Kızılırmak Badminton Spor Kulübü, Osmancık Kandiber Badminton Spor Kulübü, Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü, Osmancık Güngör Spor Kulübü, Çorum Gençlikspor, Yazıçarşı Gençlikspor ve Mecitözü'nden Çorum'u temsil edecek sporcular şunlar: Yağmur Koçak, Hüseyin Utku Özdemir, Çağan Boyar, Işıl Banu Uluhan, Haşim Kağan Töremiş, Kutay Gökgöz, Eslem Köroğlu, Kıvanç Gökgöz, Eyüp Koçak, Musab Şerbetci, Gökhan Alnıdelik, Furkan Alnıdelik, Yakup Talha Şerbetci, Engin Makineci, Emir Coşkun, Aysu Tuana Zor, Ahmet Arda Kaya, Mehmet Ali Yetişgen, Ahmet Said Topuz, Ömer Efe Özçalıkuşu, Elvin Elif Duman, Yağmur Elmas Köle, Ceylin Ela Doğanay, Elifnaz Uzun, Alya Çam, Selen Çınar, Eymen Çınar, Zeynep Aydın, Hatice Mol, Ahmet Selim Turpoğlu, Adem Çöl, Zahide Dinç, Meliha Aksoy, Elif Ebru Berçin, Öykü Filiz, Ensar Enver Çetin, Buğlem Koç ve Büşra Şenoğlu.

Protokole teşekkür plaketi

Çorum'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nın açılış töreninde federasyon tarafından protokol üyelerine plaket verildi.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Vali Yardımcısı Bayram Köse'ye, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof Dr.Ali Osman Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu'ya badminton sporuna verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.