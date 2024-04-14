Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol (EBBL) E grubu 7.hafta maçında Çorum Beledieyspor deplasmanda Samsun temsilcisi Atakum Gelişim’in konuğu oldu. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum Belediyesor ilk periyodu 11-7 kazandı. İkinci periyotta da oyun üstünlüğünü elinde tutan Çorum’un dev adamları bu periyodu da 20-13 kazanarak soyunma odasına 31-20 önde girdi.

İkinci yarıda rehavete kapılan Çorum temsilcisi kötü başladığı üçüncü periyodu 12 sayı farkla kaybederek dördüncü periyoda 1 sayı farkla yenik girdi. Dördüncü periyotta da etkili bir oyun ortaya koyamayan Kırmızı-Siyahlılar periyodu 26-13, maçı da 66-52 kaybetti.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 6’a, Samsun temsilcisi ise 9’a yükseltti.



Editör: RIFAT KARA