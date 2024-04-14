Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular, Altay’ı 3-1 yendikleri maçta, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Ozan Sol’a moral verdiler.

Kırmızı-siyahlı ekip, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan maçta, Ozan’ın yerine ilk on birde forma giyen Ahmet İlhan Özek, 15.dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra yedek kulübesine koşan Ahmet İlhan, Kocaelispor maçında sakatlanan ve çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Ozan Sol’un formasını açarak golü arkadaşına hediye etti. Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular hep birlikte Ozan’ın formasıyla poz verdiler.