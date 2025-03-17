Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig E grubu 2.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Pursaklar Belediyespor’u ağırladı. Sezonun ilk hafta maçında Düzce temsilcisine mağlup olan Çorum Belediyespor, Pursaklar Belediyespor maçında mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu denk bir mücadeleye sahne olurken, son bölümde basit hatalar yapan Çorum’un dev adamları ilk periyodu 19-17 kaybetti. İkinci periyotta bir türlü oyuna ortak olamayan Kırmızı-Siyahlılar bu periyodu da 6 sayı farkla geride kapatarak soyunma odasına 34-26 geride girdi. İkinci yarıda taraftarının desteğini arkasında alan Çorum Belediyespor üçüncü periyodu 16-8, dördüncü periyodu da 16-11 kazanarak maçtan 58-53 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Çorum’un dev adamları puanını 3’e yükseltirken, konuk Pursaklar Belediyespor ise puanını 2 yaptı.

Kırmızı-Siyahlılar ligin 3.haftasında deplasmanda Merzifon Belediyespor’un konuğu olacak.