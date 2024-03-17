Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E Grubu 2.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Atakum Gelişim'i konuk etti. İlk haftayı BAY geçen Çorum temsilcisi 2.hafta maçına mutlak galibiyet parolası ile çıktı.

Çorum Yeni Spor Salonu'nda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın da izlediği karşılaşmaya iyi başlayan Çorum'un dev adamları son bölümde basit hatalar yaparak ilk periyodu 3 sayı geride kapattı. İkinci periyotta da oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Çorum Belediyesi Spor Kulübü bu periyodu da 21-17 kaybederek soyunma odasına 32-25 geride girdi. Üçüncü periyotta oyuna ortak alan Çorum temsilcisi son periyotta üsütnlüğü eline geçirmesine rağmen maçı 51-48 kaybederek lige kötü bir başlangıç yaptı.

SALON: Çorum Yeni.

HAKEMLER: Furkan Söylemezoğlu, B.Alkan.

ÇORUM BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ: Arda, Emre, Serhan, Burak, Muzaffer, Hasan, Abdullah, Ahmet Yusuf, Baran, Mustafa, Turgut, Yiğit.

ATAKUM GELİŞİM SPOR KULÜBÜ: Eren Emir, Emincan, Servet, Enes, Kaan, Mehmet Efe, Alparslan, Tevfik Can, İbrahim, Tolga, Saitcan, Ali Kemal.

PERİYOTLAR: 8-11,17-21, 11-11, 12-8.