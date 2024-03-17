Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL)  E Grubu 2.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Atakum Gelişim'i konuk etti. İlk haftayı BAY geçen Çorum temsilcisi 2.hafta maçına mutlak galibiyet parolası ile çıktı.

Çorum Belediye Basketbol 1 (4)

Çorum Yeni Spor Salonu'nda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın da izlediği karşılaşmaya iyi başlayan Çorum'un dev adamları son bölümde basit hatalar yaparak ilk periyodu 3 sayı geride kapattı. İkinci periyotta da oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Çorum Belediyesi Spor Kulübü bu periyodu da 21-17 kaybederek soyunma odasına 32-25 geride girdi. Üçüncü periyotta oyuna ortak alan Çorum temsilcisi son periyotta üsütnlüğü eline geçirmesine rağmen maçı 51-48 kaybederek lige kötü bir başlangıç yaptı.

Çorum Belediye Basketbol

SALON: Çorum Yeni.
HAKEMLER: Furkan Söylemezoğlu, B.Alkan.
ÇORUM BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ: Arda, Emre, Serhan, Burak, Muzaffer, Hasan, Abdullah, Ahmet Yusuf, Baran, Mustafa, Turgut, Yiğit.
ATAKUM GELİŞİM SPOR KULÜBÜ: Eren Emir, Emincan, Servet, Enes, Kaan, Mehmet Efe, Alparslan, Tevfik Can, İbrahim, Tolga, Saitcan, Ali Kemal.
PERİYOTLAR: 8-11,17-21, 11-11, 12-8.

Editör: RIFAT KARA