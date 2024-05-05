Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E Grubu'nda normal sezonun sona ermesi ile birlikte gözler Play-Off maçlarına çevrildi. Grubunu dördüncü sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan Çorum Belediyespor, Play-Off ilk maçında sahasında Gaziantep Belediyespor'y konuk etti. Cumartesi günü TOKİ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Çorum temsilcisi 97-56 kaybederek gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi büyük bir avantajı kaybetti.

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık, Gaziantep yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, bu sezonu test sezonu olarak gördüklerini belirtti. Genç oyuncularının performansını görmek adına iyi bir sezon geçirdiklerine vurgu yapan Karabıyık, gruplarında deneyimli takımlara karşı mücadele ederek oyuncularının tecrübe kazandığını da ifade etti. Takımın bu seneki performansının umut verdiğini de söyleyen Karabıyık, yeni sezonda bambaşka bir Çorum Belediyespor izlettireceklerini belirtti.





Editör: RIFAT KARA