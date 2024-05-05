4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği NAMSAN U17 Futbol Ligi Play-Off grubunda Cumartesi günü 4.hafta maçları oynandı. 4.haftaya yenilgisiz lider giren Mimar Sinanspor en yakın rakibi H.E.Kültürspor ile karşı karşıya geldi. Devane Sahası'nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Mimar Sinanspor maçı 6-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından 4'de 4 yapan Mimar Sinanspor 12 puana ulaşarak bitime iki hafta kala U18 ve 1.Amatör Küme'nin ardından U17 Ligi'ni de şampiyon tamamlamayı başardı.

Gençlerbirliği

ikincilik için

umutlandı: 1-0

Mimar Sinanspor'un şampiyon olmasının ardından U17 Ligi'nde gözler ikinci olacak takıma çevrildi. H.E.Kültürspor'un kaybettiği haftada İskilipgücü'nü tek golle geçen Gençlerbirliği ikicilik için umutlandı.

NAMSAN U17 Ligi Play-Off grubu 4.hafta maçında Gençlerbirliği ile İskilipgücü karşı karşıya geldi. Devane Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının başlaması ile birlikte rakip kalede pozisyonlar bulmaya başlayan Gençlerbirliği 54.dakikada Yavuz'un golüyle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 4 yaparak ikincilik için umutlanırken, 1 puanda kalan İskilipgücü üçüncülük umutlarını son iki haftaya taşıdı.

