Çorum'da faaliyet gösteren Detay Halı Yıkama firması, Çorum Gençlikspor kadın hentbol takımına tişört sponsoru oldu.

Çorum Gençlikspor kadın hentbol Takımı, yeni sponsor desteğiyle enerjisini artırarak sezon hedeflerine daha güçlü bir şekilde odaklanmayı amaçlıyor. Detay Halı Yıkama firması ise bu sponsorlukla birlikte, sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlarken aynı zamanda Çorum'un spor yaşamına da değer katmaya devam ediyor.

Detay Halı Yıkama firma sahibi, sponsorluk ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sporun her dalına katkı sağlamak ve gençlerimizin bu alandaki gelişimlerine destek olmak bizim için büyük bir onur. Çorum Gençlikspor Kadın Hentbol Takımı'na verdiğimiz bu destekle, gelecekte daha büyük başarıları hep birlikte göreceğimize inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.