Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup’ta Çorum’u temsil eden Mimar Sinanspor’da antrenör Hüseyin Eğer, sahalarında 1-1 biten Kırıkkale Yahşihanspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, biri penaltı olmak üzere çok sayıda gol kaçırdıklarını söyledi. Eğer, takım olarak her geçen hafta üstüne koyarak gelişim göstermeye devam ettiklerini ifade etti.

Eğer, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Net diyebileceğimiz 4-5 pozisyondan faydalanamadık. Son dakikalarda kalemizde gördüğümüz golden sonra kazandığımız penaltı atışını da gole çeviremedik. Ama şartlar ne olursa olsun, ligde şuana kadar iyi sonuçlar alıyor ve her geçen hafta oyun olarak da üzerine koyuyoruz” dedi.

Yahşihan maçının geride kaldıklarını ve artık hafta sonu Eflanispor’la Karabük’te oynayacakları maçı düşündüklerini kaydeden Hüseyin Eğer, “Yahşihan maçını artık geride bıraktık. Gerekli dersleri çıkarıp, yolumuza aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Ben, sahada mücadele eden ve kazanmak için büyük bir çaba gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum. Destek veren taraftarlara da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.