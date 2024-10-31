Trendyol Türkiye 1’inci Futbol Ligi’nde 11’inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 2 Kasım Cumartesi günü, Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın sahadaki 4 hakemi de farklı bölgelerden. Keçiören Aktepe Stadı’nda oynanacak maçta Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Sarper Barış Saka düdük çalacak olup, yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Oğuz Kağan Çalışır ve Adana bölgesinden Ferhat Çalar yapacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta Bursa bölgesinden Muammer Sarıdağ da dördüncü hakem olarak görev alacak.

SAKA İLE GÜLEMEDİK

Orta hakem Sarper Barış Saka, Ahlatcı Çorum FK’nın bugüne kadar 3 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlılar bu 3 maçı da deplasmanda oynarken, 2012-2013 sezonunda Beylerbeyi’ne 3-0, 2015-2016 sezonunda Niğde Anadolu FK’ya 3-2, geçen sezon ise Erzurumspor’a 2-1 yenildi.

13 SARI 2 KIRMIZI

Sarper Barış Saka’nın yönettiği maçlarda Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular 13 sarı, 2 kırmızı kart gördü. Kırmızı kartları, 7 Nisan 2013’te, Beylerbeyi ile oynanan maçta 29’uncu dakikada İmam Almas, 66’ncı dakikada ise Okan Avcı gördü. Saka, Ahlatcı Çorum FK’nın rakiplerine ise 10 sarı kart gösterdi.

KEÇİÖREN’İN 1 MAÇINI YÖNETTİ

Sarper Barış Saka, Ankara Keçiörengücü’nün ise 1 maçını yönetti. Başkent temsilcisi, Saka’nın düdük çaldığı maçta 2020-2021 Sezonunda konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 yendi.

211 MAÇTA DÜDÜK ÇALDI

41 yaşındaki Sarper Barış Saka, hakemlik kariyerinde bugüne kadar Süper Lig’de 44, 1’inci Lig’de 84, 2’nci Lig’de 49, 3’üncü Lig’de 13, Türkiye Kupası’nda ise 21 olmak üzere 211 maçta düdük çaldı. Bu maçların 101’ini ev sahibi takımlar, 53’ünü deplasman takımları kazanırken, 57 karşılaşma berabere bitti.