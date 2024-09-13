İlk olarak Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Suat Arslan’ı ziyaret eden Başkan Dere, kendisine görevinde başarılar diledi.

Dere daha sonra Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine geçtiğimiz gün başlayan Murat Önder’i de makamında ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti. Dere ziyaretlerde Arslan ve Önder’e hediye verdi.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Arslan ve İlçe Emniyet Müdürü Önder de nazik ziyareti için Sungurlu Belediye Başkanı Dere’ye teşekkür ederek görevinde başarı diledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ