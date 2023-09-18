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Bu sezon lige renk katacaklarını yineleyen ve tüm taraftarları Cumartesi günkü Sakaryaspor maçına davet eden Muhsin Dere yaptığı açıklamada, “Çorum FK’mız, Ümraniye Spor Kulübü deplasmanında etkili bir oyun ortaya koyarak 3-0’lık sonuçla galibiyete ulaştı. Futbolcularımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve deplasmanda takımımızı yalnız bırakmayan muhteşem taraftarımızı tebrik ediyorum. Takımımız ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacak. Maçtan önce yazdığım gibi takımımız 1. Lig’e renk katacak.

Şimdi sıra taraftarımızda. Sakaryaspor maçında tribünleri doldurma zamanı. Hep destek, tam destek” ifadelerini kullandı.