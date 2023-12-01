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Önceki dönem Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, ilk olarak Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Ardından da Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert’i ziyaret eden Muhsin Dere, dernek başkanı Adem Mert ve yönetim kurulu üyelerinin yanısıra şehit yakınlarıyla da sohbet etti.



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi Başkanı Galip Deniz’i de ziyaret eden Muhsin Dere, ziyaretleri sırasında şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını dinlerken, çıktığı hizmet yolunda kendilerinin hayır dualarını almak istediğini söyledi.

Şehit ailelerinin Türk milletine, vatan için, bayrak için canını feda eden şehitlerin birer emaneti olduğunun altını çizen Dere, “Şehit ailelerimizin ve Gazilerimizin her zaman yanlarındayız. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle ilgilenmek, devletimizin, milletimizin en asil ve en şerefli görevi olmaya devam edecektir. Bu millet asla şehidini ve gazisini unutmaz. Şehit ailelerine saygı ve sevgimiz sonsuzdur. Sizlerin hayır duasını almadan yola çıkmak olmazdı” diye konuştu.

Şehit Aileleri ve Gazi derneklerinin başkanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Muhsin Dere’ye belediye başkan adaylığı yarışında başarılar dilediler.