Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Dere, paylaşımında “Kendi sahamızda, taraftarımızla muhteşem bir galibiyet! Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz.
Mükemmel galibiyetin mimarı oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi yürekten kutluyorum. Biz şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.
SİNAN, FORMASINI HEDİYE ETTİ
Öte yandan, 9-0’lık galibiyete 3 golle katkı sağlayan Çorum FK’nın deneyimli golcüsü Sinan Kurumuş, maçta giydiği 99 numaralı formasını Muhsin Dere’ye hediye etti.
(Hüseyin AŞKIN)