Menemen İlçe Stadı’nda oynanan maçı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’la birlikte, protokol tribününden izleyen Muhsin Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şampiyonluğa sadece 1 maç kaldı, liderliğe devam. Şehrimizin gururu Çorum FK, Menemen FK karşısında aldığı 1-1’lik sonuçla şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Haftaya, kendi sahamızda, şampiyonluğumuzu tüm şehir kutlayacağız.

Yönetim, teknik heyet, futbolcularımız ve muhteşem taraftarımız el ele… Biz şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

Dere kapıları açtırdı, stat doldu Dere kapıları açtırdı, stat doldu

(Hüseyin AŞKIN)