Menemen İlçe Stadı’nda oynanan maçı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’la birlikte, protokol tribününden izleyen Muhsin Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şampiyonluğa sadece 1 maç kaldı, liderliğe devam. Şehrimizin gururu Çorum FK, Menemen FK karşısında aldığı 1-1’lik sonuçla şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Haftaya, kendi sahamızda, şampiyonluğumuzu tüm şehir kutlayacağız.

Yönetim, teknik heyet, futbolcularımız ve muhteşem taraftarımız el ele… Biz şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)