Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 26. Dönem TBMM Başkanı, Eski Milli Eğitim ve Savunma Bakanlarından İsmet Yılmaz'ı, Sungurlu'da ağırladı.

Belediye Başkanı Dere, “26. Dönem TBMM Başkanı, Eski Milli Eğitim ve Savunma Bakanlarımızdan Sayın İsmet Yılmaz'ı, Sungurlu'muzda ağırladık. Sayın Bakanımıza nazik ziyaretleri ve hoşsohbetleri için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi Kahve Otağı’nda ağırlanan Yılmaz’a çeşitli hediyeler takdim edilirken, vatandaşlar fotoğraf çekindi.

Editör: HABER MERKEZİ