Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesine yönelik sürecin durmasına yol açan Müteşebbis Heyeti Toplantısı kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Muhsin Dere: “Sungurlu'muz sahipsiz değildir. Şehrimizin modern bir savunma sanayi şehrine dönüşmesi, OSB'mizin büyüyerek bölgemizin ihracat ve istihdam merkezi haline gelmesi ve yatırımcılarımızın önünün açılıp yerli ve milli üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için her mecrada çalışmalarımızı sürdürecek; her koşulda Sungurlu'muzun haklarını muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bilinmelidir ki; doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Zaman sabrın, hakikatin ve adaletin tarafındadır. Hak er ya da geç yerini bulacaktır” ifadelerinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi