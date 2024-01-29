Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, kendileri gibi lig ikinciliğini kovalayan Göztepe karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtirken, oynanan futbolun gurur verici olduğu kaydetti.

Her maçtan sonra olduğu gibi, 1-1 biten Göztepe karşılaşmasından sonra da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muhsin Dere, bu sezon en az play-off oynayacakları iddiasını yinelerken, “Çorum FK’mız, sahamızda 1.Lig’in en güçlü kadrolarından birine sahip olan Göztepe karşısında mükemmel bir futbol oynayarak şehrimizi gururlandırdı. Maç 1-1 berabere bitse de maç boyunca üstün olan taraf takımımızdı.

Bu ligdeki ilk senesinde büze bu gururu yaşatan takımımızı, yönetim, teknik heyet, futbolcularımız ve muhteşem taraftarımızı tebrik ediyorum.

Bu sene en az play-off oynayacağız. Ahlatcı Çorum FK hepimize emanet” ifadelerini kullandı.