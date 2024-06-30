Dere kendi sosyal medya hesabından, “Çorum FK hepimize emanet” başlığı ile yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Memleketimizin gururu, göz bebeğimiz, şanlı Çorum FK’mız, 3.Lig’den başlayan ve türlü zorluklar içerisinde geçen bir mücadeleyle önce 2.Lige ardından kıymetli kardeşim Oğuzhan Yalçın ve ekibinin önderliğinde 1.Lig’e yükseldi.

Kırmızı-siyahlı renklere gönül vermiş, memleketi sevmek önce memleketinin takımını tutup desteklemekle başlar şiârına sahip tüm hemşehrilerimiz, imkanları dahilinde bugüne dek kulübümüze sahip çıkmıştır. Allah tüm hemşehrilerimizden razı olsun.

Bizler de iki sezondur, Oğuzhan kardeşimle omuz omuza verip Çorum FK’mızın bugünlere gelmesi için elimizden geleni yaptık. Ancak geldiğimiz süreçte bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. Alagöz Holding'in kurallar gereği kulübümüze sponsor olamaması, takımımızı maddi anlamda sıkıntıya sokmakta, yaşanan mâli sıkıntılar da ister istemez kulübümüzün atacağı adımları olumsuz anlamda etkilemektedir.

Bu nedenle, Çorum'umuzun siyasetçileri başta olmak üzere, sanayi ve ticaret erbabı tüm ileri gelenlerinin acil destekleri zaruri hale gelmiştir.

Yedisinden yetmişine, siyasetçisinden bürokratına, sanayicisinden tüccarına tüm hemşehrilerimizle Çorum FK’mız ortak derdimizdir. Ve eğer biz birlikte olur, kulübümüze sahip çıkarsak; Süper Lig bir hayal olmaktan çıkıp mefkûre hâline gelecektir.

Çorum FK’ya gönül vermiş bir Çorumlu olarak, tüm hemşehrilerimden ricam; kulübümüze sahip çıkılmasıdır. İnanıyorum ki Çorumlular, Çorum FK’yı yalnız bırakmayacaktır.”