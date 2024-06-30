Yeni sezon için şampiyonluk mücadelesi verecek kadroyu kurduğunu açıklayan Başkan Oğuzhan Yalçın, 150 milyon liraya ihtiyaçlarının olduğuna vurgu yaparken, “Bu parayı bulamazsak kurtuluş mücadelesi veririz. Ben kulübü borçlandırmam” dedi.

SEZONUN MALİYETİ 220 MİLYON

Biten sezonla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Oğuzhan Yalçın, değerlendirmeyi mali ve saha olarak iki aşamalı yaptı. Yalçın, mali değerlendirme ile ilgili olarak, “Saha başarısından ziyade mali açıdan şampiyonluk hedefledik. Yani kulübü borçlandırmadan devam etmek hedefimizdi. Bunu başardık.

Biten sezonun bize maliyeti 220 milyon lira. Biz bu paranın 205 milyonunu ödedik. Sadece biraz maç başları var. Bunu da bilerek ödemedik. Çünkü ayrılan oyuncular olabilir. Bu yüzden, mali açıdan hedefimizi yüzde 95 tutturduk. Bundan sonraki hedefimiz aynı şekilde borçsuz olarak devam etmek” şeklinde konuştu.

SPONSORLUK GELİRLERİYLE AYAKTAYIZ

Sabit TFF gelirleri dışında başka bir gelirlerinin olmadığına ve tamamen sponsorluk anlaşmalarından oluşturdukları bütçeyle kulübü yönettiklerine de vurgu yapan Başkan Yalçın, ilk kez kulüp gelirlerini kalem kalem açıkladı.

BÜTÇENİN YARISI ALAGÖZ’DEN

Iğdırlı iş insanı Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Holding’in iki sezondur kendilerine çok büyük desteklerde bulunduğunu ifade eden ve bu desteğin Cantürk Alagöz’le ağabey-kardeş ilişkisinden kaynaklandığının altını çizen Oğuzhan Yalçın, “Bütçemizin yüzde 50’isini Alagöz Holding karşıladı. Arca yüzde 20, Ahlatcı Holding yüzde 10, TFF gelirleri yüzde 10 oldu. Safi Holding, YDA, YAF Dizel, Greyder, Ay-Ka Enerji, Esenyel ve ismini unutmuş olabileceğim firmaların yanı sıra loca satışları, bilet ve kombine bilet satışları da bütçenin diğer kısmını oluşturdu.

BÜTÇEYİ ÇOK İYİ KULLANDIK

Tamamen sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanan bütçe ile kulübü yönetiyoruz. Gelen parayı da kulübü borçlandırmadan çok iyi yönettiğimizi, iki yılda kazandığımız 1 şampiyonluk kazanıp, 1 play-off yarı finali oynayarak gösterdik. Aynı şekilde bundan sonraki süreçte de kulübü borçlandırmadan devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

SAHADA DA BAŞARILIYIZ

Saha içi değerlendirmesiyle ilgili de, başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Oğuzhan Yalçın, “Çorum tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele eden bir futbol takımımız oldu. Ligi tanımadığımız için, yabancı oyuncu tercihi noktasında ağırlıklı olarak Türkiye liglerinde oynamış oyunculara yöneldik. Kurduğumuz takımla da sezona iyi başladık. İnişli çıkışlı grafiklerimiz oldu.

Tahsin Hoca ile yaşadığımız yol ayrımından sonra göreve getirdiğimiz Serkan Özbalta ile iyi bir ivme yakaladık ve play-off oynama başarısı gösterdik. Play-Off’ta da, Kocaelispor’u eledikten sonra yarı finalde Bodrum FK ile eşleştik. İki maçta da aleyhimize olan hakem kararlarının ön plana çıktı ve penaltılarla da olsa elendik.

Çorum FK’nın elinden bir şeylerin haksız şekilde alındığını düşünüyorum. Böyle düşünmeye de devam edeceğim. Tüm bunlar olurken Çorum’un tepkisi ne oldu derseniz, ligin son haftalarında ekonomik olarak zorlandığımız bir gerçek. Zor durumda olduğumuz bilinçli olarak gündeme getirildi ve yıpratıldık. Bunu Çorumlu insanların yapması çok acı.

Ben Oğuzhan Yalçın olarak, Çorum’dan kim olursa olsun, hangi branşta, hangi takım olursa olsun, eğer hakkı yeniyorsa çıkar savunurum. Benim karakterim bunu gerektiriyor ” şeklinde konuştu.

KEŞKE ŞİRKET OLMASAYMIŞIZ

İnsanların Çorum FK’ya şirket olduğu bahanesiyle destek olmadıklarını da kaydeden Oğuzhan Yalçın, “Evet, Çorum FK şirket, keşke olmasaymış. 2018’de Fatih Özcan kulübü belediyeden devraldığında şirket yaptı. O zaman Fatih Özcan’ın takımı dediler. 2 yıldır da ben yönetiyorum, şimdi de Oğuzhan’ın takımı diyorlar. Çorumspor 1967’de kuruldu ve bugün amatör ligde. Ama halen vergi borçları sanırım Çorum FK ismi çağrışım yaptığı için bize geliyor.

Şirketiz ve bu süreçte 2 şampiyonluk, 1 play-off yarı finali oynamışız, borcumuz da yok. Keşke dernek olarak kalsaymışız. Şimdi zor durumdayım ama bir yere gidemiyorum, çünkü şirketiz. Dernek olsak gidiyorum der gidebilirdim.

Burası A.Ş. olduğu için iban ile para toplamaya karşıyım. Yardım etmek isteyen taraftarlarımız, loca, forma, atkı, kombine ve gücü miktarında reklam vererek bize destek olabilirler.

HERŞEYİMİZ ŞEFFAF

İki sezonda 500 milyon lira harcamışız. Nereden ne gelmiş, nereye ne harcamışız kuruşu kuruşuna kayıt altında her şey. Hesaplarımızı Valimiz, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz gelip inceleyebilirler. Her şey şeffaf. Kulüp 3.Lig’de iken nasıl borçsuzsa, bugün de aynı şekilde borçsuz devam ediyor. İnşallah bundan sonra da borçsuz şekilde devam edecek.

KARŞILIKSIZ BİRŞEY İSTEMİYORUZ

Kampanya düzenle diyorlar. Burası şirket, karşılıksız 1 kuruş dahi kabul edemezsiniz. Biz de, hiç kimseden karşılıksız bir şey istemiyoruz. Sponsorluk karşılığında gelir sağlıyoruz. Çünkü diğer türlü yarın bir gün farklı şekilde karşınıza çıkar. Ben böyle bir şey olmasını istemiyorum. O yüzden keşke dernek olarak kalsaydık dedim” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK KADROSU HAZIR

Yeni sezon hedefleri ve transfer çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, geçen sezonun iskelet kadrosunu koruduklarını belirtirken, 4 futbolcuyla yüzde yüz anlaştıklarını, 5 futbolcunun da imza için beklediğini ancak bütçe engeli ile karşı karşıya olduklarına vurgu yaptı.

150 MİLYON LİRA LAZIM

Şampiyonluk mücadelesi için 280 milyon ile 300 milyon lira arasında bir bütçeye ihtiyaçlarının olduğuna dikkat çeken Oğuzhan Yalçın, “50 milyon lira TFF ve loca gelirimiz olacak. Arca firması geçen sezonki forma sırt sponsorluğuna enflasyon farkını da göz önünde bulundurarak devam edecek. 50 milyon lira da Arca’dan gelse etti 100 milyon lira. Geriye isim sponsorluğu kalıyor. Kalan parayı buradan çıkartmam lazım.

ÖNÜMÜZDE İKİ YOL VAR

Şimdi, hedef için önümüzde iki tane yol var. Ya o 150 milyon lirayı Çorum şehri olarak bulup şampiyonluğa oynayacağız, ya da elimizdeki maliyetli oyuncuları satıp, ligde kalma mücadelesi vereceğiz. Ama kulübü asla borçlandırmayacağız. Çünkü bizim ana hedefimiz borçsuz devam etmek.

Oyuncu satarsak, takım hangi ligde olur bilmiyorum. Ben buradan tüm Çorumlulara sesleniyorum. Ben, bu kadar yapabildim. Bundan sonrasını birlikte yapalım diyorum. Diyorum ki, ortada bir hasta var ve ilacın bedeli de 150 milyon lira. Bu ilacı alamazsak yoğun bakıma girecek, entübe edilecek. Gelin bu hastayı birlikte kurtaralım.

HER ŞEYE AÇIĞIM

Dediğim gibi, önümüzde iki yol var. Ya şampiyonluk, ya kurtuluş mücadelesi. Her öneriye açığım. Herkes gelsin, istediğiniz yerde yayına çıkalım, konuşalım, tartışalım. Çorumspor için yapılacak ne varsa yapalım.

Bu sene ya tatlıya oynayacağız ya da acıya. Buna Çorum karar verecek. İki senedir tatlı yedik. Demek ki bundan sonra acı yiyeceğiz. Acıyı yememize sebep olanları da kimse unutmasın.

Özetle, şampiyonluğa oynayacak takım hazır, tek eksik 150 milyon lira” şeklinde konuştu.

“TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ İÇİN İMZA VERDİK”

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, TFF seçimlerinin erken yapılması için imza vermeleri ile ilgili konuya açıklık getirdi.

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir problemlerinin olmadığını ve tamamen Türk futbolunun menfaatlerini gözetme düşüncesi noktasında değişimin şart olduğuna inandıkları için imza verdiklerini kaydeden Başkan Oğuzhan Yalçın, “Biliyorsunuz, Federasyon başkanlığı seçimi için genel kurul tarihi 18 Temmuz olarak açıklandı. Takımlar Temmuz gibi kamplarını yapıyor, Ağustos başında da ligler başlıyor. Lig başlamadan önce de bazı statüler yayınlanıyor federasyon tarafından. Aradaki süre çok kısa olduğu için, kulüpler büyük zorluklar yaşayacaklar. Buna karşı olduğumuzdan, artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğine inandığımız için imza verdik.

Milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop çıktı bir açıklamasında, ‘Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok’ dediği için imza verdik. Böyle bir şey olabilir mi! Milli takım her şeyin üzerindedir.

Federasyon Başkanı Sayın Büyükekşi ile kişisel bir sorunum yok, birçok kez görüştük. Biz, sadece futbolla alakalı bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüğümüz için imza verdik ve girişimlere rağmen imzamızı çekmedik. Tüm bunlardan sonra imza verdik diye mi play-off maçlarında hakemlerle ilgili bazı sıkıntılar yaşadık, bilmiyorum. Ama, tarafsız gözle izleyen biri bu maçlar tertemiz diyemez” şeklinde konuştu.

“PRİM AÇIKLAMALARINI SAMİMİ BULMUYORUM”

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, play-off maçları oynanırken yapılan prim açıklamalarını samimi bulmadığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalçın, “O zaman birçok kişi ve kurum çıktı şampiyonluk primi açıkladı. Ama biz şampiyon olamadık. O firmalardan hiçbiri takıma destek için ‘loca alalım’ demedi. Yani, prim açıklayanları samimi bulmuyorum, reklam kokuyor. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Çorum FK büyük bir camia. Birilerinin bir şeyler kazanacağı, kullanacağı yer değil” şeklinde konuştu.

SIRF LEBLEBİYE VERİLEN PARA 1 MİLYON

Çorum’un en büyük tanıtım aracı olan Çorum FK’nın Çorum ekonomisine de katkısı büyük. Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, bugüne kadar sırf 1 milyon 100 bin lira değerinde leblebi dağıttıklarını açıkladı.

“Çorum’un en büyük tanıtımını biz yapıyoruz” diyen Başkan Oğuzhan Yalçın, “Sırf leblebiye verdiğimiz para 1 milyon 100 bin lira civarında. Hakemlere, gelen taraftarlara, gittiğimiz her deplasmana leblebi götürüyoruz. Çorum tarihinin en büyük tanıtımını biz yaptık biten sezonda. Şehrimizdeki tek 5 yıldızlı otel iki haftada bir profesyonel takım gelmesi nedeniyle ful çekiyor” şeklinde konuştu.

“AHLATCI 1 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ”

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, kulübün biten sezonki isim sponsoru Ahlatcı Holding ile yeni sezon için bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Ahlatcı Holding’in geçen sezon 1 milyon dolar karşılığında kulübün isim sponsoru olduğunu ifade eden Oğuzhan Yalçın, anlaşmalarının sezonla birlikte sona erdiğini söyledi. Yeni sezon için Çorum iş dünyasından sadece Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın kendisini arayıp ‘yeni sezonda ne yapıyoruz’ diye sorduğunu yineleyen Başkan Oğuzhan Yalçın, “Sayın Ahmet Ahlatcı ile yeni sezon kulüp isim sponsorluğu için görüştük. Biten sezonda olduğu gibi yine 1 milyon dolar teklif etti. Bu rakamın içerisinde kulüp isim, forma isim ve loca da var. Sonra forma isim sponsorluğunu çıkarttı ve kulüp isim sponsorluğu ile loca kaldı.

Çorum FK olarak kazandığımız başarılarla da Ahlatcı Holding’i taçlandırdığımızı düşünüyorum. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın’ın, 1 milyon doları az bulduğu ve teklifin artırılmasını istediği öğrenildi.

BEŞ FUTBOLCU DA İMZA İÇİN BEKLİYOR

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, dış transferde 3 futbolcuyla yüzde yüz anlaşmaya vardıklarını, 5 futbolcunun da imza için beklediğini söyledi.

Yeni sezon transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Esenler Erokspor’dan kanat oyuncusu Sertaç Çam, Sakaryaspor’dan golcü Kabongo Kasongo ve Hatayspor’dan orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa ile yüzde yüz anlaştıklarını açıkladı. Yalçın, bu oyuncuların yanı sıra tamamı yerli olmak üzere 5 futbolcunun da imza için beklediğine vurgu yaparken, “Eğer 150 milyon lira bulabilirsek bu 5 oyuncu ile de anlaşıp kadromuza katacağız” dedi.

ALTYAPI TESİSİ İÇİN GERİ SAYIM

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, 2 yıldır gündemlerinde olan altyapı tesisi için önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı.

Tesisin yapılacağı arsa ile ilgili olarak yer bulunamadığını hatırlatan Başkan Oğuzhan Yalçın, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın 31 Mart’taki yerel seçimlerden hemen sonra kendisini arayıp ‘Başkan, altyapı tesisi işini hemen halledelim’ dediğini ifade eden Yalçın, “Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum. Altyapı tesisi için yer olarak at biniciliği tesisinin bulunduğu yeri verdi. Bunun yanında İnci Park’la ilgili de kulübe gelir amaçlı bir çalışmamız var. Yakın zamanda netliğe kavuşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın canlı yayın konuğu olduğu programa “Oğuzhan Başkan ve ekibinin her zaman yayındayım” mesajı attı.

“KULÜBÜ İSTEYEN ÇOK”

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, katıldığı bir canlı yayında, Çorum FK’yı satın almak isteyenlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu söyledi.

Türkiye liglerinin borçsuz kulüplerinden biri olduklarına vurgu yapan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Kulübü almak isteyen çok. Ama herkese vermeyiz. Ancak, Göztepe modeli olursa olabilir. Her şey benim kontrolümde olacak. Tabii ki, çok büyük hedeflerle gelen olursa önünde niye duralım. Yönetenin değil, yönettiği takımın durumu önemli. Büyük projeler olması lazım, başka türlü olmaz” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, Türkiye liglerinde rol model olarak gördüğü kulüp olup olmadığı ile ilgili bir soruya da, Süper Lig ekibi Sivasspor’un yönetim şeklini beğendiğini söyleyerek cevap verdi.

12 LOCA BİR GERALDO ALAMIYOR

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, loca satışları ile ilgili açıklama yaptı.

Maçlarını oynadıkları Çorum Şehir Stadyumu’nda bulunan localardan 12’isini sezonluk satışa çıkarttıklarını ve loca fiyatlarının 750 bin liradan başladığını kaydeden Başkan Yalçın, “Tüm locaları sattığımızı düşünün. Buradan gelecek para futbolcumuz Geraldo’ya verdiğimiz paranın ancak yüzde 75’ini karşılıyor” dedi.

Yalçın, şu ana kadar biri MÜSİAD, diğeri Ay-Ka Enerji’ye olmak üzere sadece 2 loca satabildiklerini de sözlerine ekledi.

“MOURİNHO’YU ÇORUM’A ÇORUM FK GETİREBİLİR”

Çorum FK’nın Çorum’un tanıtımına katkısından bahseden Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho’nun sadece Çorum FK maçı için Çorum’a gelebileceğini ifade ederken, “Süper Lig’e çıksaydık çok şey değişecekti” dedi.

Geçen sezon Süper Lig’in kapısından döndüklerini hatırlatan Oğuzhan Yalçın, “Süper Lig’e çıksaydık kupayla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gidecektim. Havaalanı sorununun çözülmesini isteyecektim. Çorum için çok şey değişecekti.

Çorum FK, bu şehrin en büyük tanıtım aracı ve en büyük sivil toplum kuruluşu. Bugün Mourinho’yu para verseniz bile Çorum’a getiremezsiniz. Ama Süper Lig’e çıksaydın Mourinho maçtan en az 48 saat önce Çorum’a gelecekti. Çorum’da konaklayıp, alışveriş yapacaktı, leblebi olacaktı.

Çorumlulara sesleniyorum. Gelin Çorum FK’yı Süper Lig’e birlikte çıkartalım, birçok şeyi birlikte değiştirelim” şeklinde konuştu.