Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Belediye Başkan aday adayı olan Muhsin Dere, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve yönetim kurulu üyeleri ile oda başkanları tarafından karşılandı. Çorum esnafı hakkında Recep Gür’den bilgiler alan Muhsin Dere, oda başkanlarının çeşitli konulardaki taleplerini de dinledi.



Çorum Belediye Başkanı seçilmesi halinde yapmayı planladığı bazı projelerinden ve çalışma yönteminden bahseden Dere, Çorum için yapılabilecek çok önemli çalışmaların olduğunu dile getirdi. Çorum için hedeflerinin ve iddialarının olduğunu kaydeden Muhsin Dere, Çorum’u sanayi üssü yapmak adına önemli projeleri hayata geçireceklerini vurguladı. Planlı çalışma, liyakat, söz verildiği tarihte iş bitirmeyi öncelik olarak gördüğünün anlatan Dere, Çorum’un genel bir fotoğrafını çektiklerini ve neye nerede ihtiyaç varsa onun yapılacağını kaydetti.

Çorum esnafıyla ilgili de bir takım projelerinin olduğunu açıklayan belediye başkan aday adayı Muhsin Dere, “Esnafın sorunu olduğunda belediyedeki muhatabı belli olacak. Kuracağımız esnaf birimi sizlerden gelen her türlü sorun ve taleple ilgili çalışmalar yapacak” diye konuştu.



Çorum’u sıradan bir şehir gibi yönetmeyeceklerini, büyükşehir vizyonu ve farklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyleyen Muhsin Dere, kimin neyle ilgili sorunu varsa konuları direk ilgili bakanlıklarla görüşerek çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.