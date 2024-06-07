Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İç Anadolu Belediyeler Birliğinin Ankara Yenimahalle Belediyesi’nde düzenlenen 69. Olağan Meclis toplantısına meclis üyeleri ile birlikte katıldı.

Toplantıda yapılan seçimlerde Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İç Anadolu Belediyeler Birliği Meclis Başkan Vekilliği görevine seçildi. Dere, “Birlik başkanının, meclis başkan vekillerinin, encümenlerin ve komisyon üyelerinin belirlendiği toplantı sonucu alınan kararların başta Sungurlu'muz olmak üzere tüm il ve ilçe belediyelerine hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.

Editör: Haber Merkezi