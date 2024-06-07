Başkan Dere ilk olarak AYM Başkanvekili Sungurlulu hemşehrimiz Basri Bağcı'yı makamında ziyaret etti.
Muhsin Dere, daha sonra Anayasa Mahkemesi Başkanvekili ve Birinci Bölüm Başkanı hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan ile Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili hemşehrimiz Kenan Yaşar'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü. Dere, misafirperverlikleri için AYM üyeleri Bağcı, Gökcan ve Yaşar’a teşekkür etti.
Bağcı, Gökcan ve Yaşar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Muhsin Dere’ye hem teşekkür ettiler hem de yeni görevinde başarı dileklerini sundular.

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Editör: HABER MERKEZİ