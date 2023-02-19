Kaleli Vakfı’nda, depremzedelere manevi destek sağlamak amacıyla bir program düzenlenerek, Vakfın sosyal medya hesabından canlı yayınla izleyicilere ulaştırıldı.

Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü, İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi İsmail Tuncel, programda bir konuşma yaparak, “Sabır ve Allah’a teslimiyetin en çok işe yarayacağı yer bu tür bir felâket ânıdır.” dedi.

Depremde vefat edenlerin ruhu için; Ebubekir Atalay, Muammer Özcan ve Faruk Özdemir Hocaefendiler tarafından okunan Kuran-ı Kerim, salavat-ı şerifeler ve kasidelerle gönüller ihya edilirken, tüm deprem şehitlerinin ruhları için okunan hatm-i şeriflerin duası ise.İsmail Tuncel tarafından gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)

