Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen kampta, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Adana ve Diyarbakır’dan 7 antrenör ve 28 sporcu yer alıyor. Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden de antrenör ve sporcuların katıldığı kampta antrenmanlar Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda gerçekleştirilirken, kamp kadrosunda yer alan antrenör ve sporcular, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri binasında konaklıyorlar.

AŞGIN ZİYARET ETTİ

Öte yandan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 15 Mayıs’tan beri devam eden kampı ziyaret etti. Antrenörlerden kamp çalışmaları ile ilgili bilgi alan Aşgın, sporcularla yakından ilgilendi ve bol bol sohbet etti. Sporcularla masa tenisi de oynayan Aşgın, böylesine önemli bir kampa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

TOGG’LA HATIRA FOTOĞRAFI

Belediye Başkanı Aşgın, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda gerçekleştirilen antrenmana yaptığı ziyarete, TOGG marka aracı ile gelirken, sporcular son günlerin modası olan TOGG’u yakından görme fırsatı buldular. Ziyaretin anısına, Başkan Aşgın, antrenör ve sporcular, TOGG’un önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.