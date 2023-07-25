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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2023 yılı Osman Bayraktar sezonu faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo grup Müsabakaları Akçakoca bin seyircili spor salonunda yapılıyor. Karadeniz 1 Bölgesinden ilimizle beraber 10 takım mücadele ediyor. Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya ve Samsun illerinin 2009, 2010, 2011 yaş kategorilerinden oluşan kız ve erkek takımları mücadele ediyor. Toplam 150 sporcu müsabakalara katılım sağlıyor. Grup müsabakaları sonuçlarına göre ilk altıya giren takımlar 07-11 Ağustos tarihlerinde Amasya'da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklar.

Akçakoca’da Taekwondo teknik toplantısı, şehitleri anma programı, yürüyüş ve kültür günü etkinlikleri yapıldı. Kültür günü etkinliklerinde Ceneviz Kalesi ve Fakıllı Mağarası gezisi sonrasında 15 Temmuz Şehitleri Parkında yemek ikramı yapıldı.