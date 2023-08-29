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Profesyonel futbol liglerindeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, ilk üç haftalar itibariyle en iyi sezon başlangıçlarından birini yaparken, ilk kez ilk iki deplasman maçını kayıpsız atlattı.

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DEPLASMAN

PERFORMANSI

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ilk kez boy gösteren Ahlatcı Çorum FK, bir ilke daha imza attı. Kırmızı-siyahlı takım, ilk hafta İstanbul’da Tuzlaspor’u 3-0, üçüncü hafta ise İzmir’de Göztepe’yi 2-1 yenerek iki deplasman maçını da kazandı. Bu durum, Çorum FK tarihinde ilk kez gerçekleşti. Çorum FK, 6.kez ilk üç maçın ikisini deplasmanda oynarken, ilk kez iki deplasman maçını da kazandı.

Çorum FK, ilk üç maçın ikisini deplasmanda oynadığı sezonlarda, 2012-2013 Sezonunda, Altınordu ve 2-0, Erzurum Büyükşehir Belediye’ye 2-0 yenilirken, 2013-2014 Sezonunda, Orhangazi’ye 2-1 kaybedip, Hacettepe ile 0-0 berabere kaldı.

2014-2015 Sezonunda, Denizli’de Kızılcabölükspor’a 3-2 yenilen Çorum FK, Zonguldak Kömürspor’la 0-0 berabere kaldı.

2017-2018 Sezonunda, İstanbul’da Tepecikspor’u 2-0 yenen Çorum temsilcisi, yine İstanbul’da Sultanbeyli Belediye ile 2-2 berabere kaldı. 2022-2023 Sezonunda, Şanlıurfaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan Çorum FK, Nazilli Belediye’yi ise 2-0 mağlup etti.