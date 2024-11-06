Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 11.hafta geride kalırken, genel puan tablosunda 16 puanla 11.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK, deplasman puan cetvelinde ise 2.sıraya yerleşti.

DEPLASMANDA TAM 10 PUAN

Ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alarak 16 puan toplayan Alatcı Çorum FK, attığı 13 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip, 16 puanın 6’sını evinde, 10’unu ise deplasmanda topladı.

Deplasmanda, Yeni Malatyaspor’u 4-0, Adanaspor’u 2-0, en son da Keçiörengücü’nü 3-2 yenen Ahlatcı Çorum FK, Bandırmspor’la 0-0 berabere kalırken, Ümraniyespor’a 3-0, Boluspor’a ise 2-0 yenildi.

ZİRVEDE PENDİK VAR

6 deplasman maçında 10 puan toplayan ve 9 gol atıp 7 gol yiyen Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz Cumartesi günü aldığı 3-2’lik Keçiörengücü galibiyetiyle birlikte deplasman puan cetvelinde 2.sıraya yerleşti.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin deplasman puan cetvelinin zirvesinde ise Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Pendikspor bulunuyor. Genel tabloda, 17 puanla 9.sıra yer alan Pendikspor, bu puanların 4’ünü sahasında, 13’ünü ise deplasmanda topladı. İstanbul temsilcisi, ilk hafta sahaya çıkmayan Yeni Malatyaspor karşısında 3-0 hükmen olmak üzere, Adanaspor’u 4-3, Boluspor’u 2-1, Amed Sportif Faaliyetler’i ise 1-0 yenerken, Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp, Esenler Erokspor’a 4-0 yenildi.

Deplasman puan cetvelinde ilk iki sırayı alan Pendikspor ve Ahlatcı Çorum FK’nın ardından 9’ar puanla Esenler Erokspor, Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler ve Ankara Keçiörengücü sıralanıyor.

Son 3 sırada ise puansız Yeni Malatyaspor, 2 puanlı Adanaspor ile 3’er puanlı İstanbulspor ve Ankaragücü yer alıyor.