Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan av yasağı dönemi 1 Eylül itibariyle sona eriyor. 1 Eylül'de denize açılacak olan tekneler 4,5 ayın ardından son hazırlıklarını tamamlayarak denize açılmak için beklemeye başladı. Trabzon'un Yoroz mevkiinde bulunan limandan denize açılacak olan tekneler yeni av sezonunda palamudun peşinden gideceklerini belirtirlerken, "Palamut nereye biz oraya” dediler.

PALAMUTTAN BEKLENTİ YÜKSEK

Yeni sezonda palamuttan beklentilerinin yüksek olduğunu kaydeden tekne sahiplerinden Emre Köroğlu, “Palamuttan be sene beklentimiz yüksek. Denizdeki görüntüye bakacak olursak bu seneki palamut güzel görünüyor. Beklentilerimiz geçen sene oranla bu sene daha iyi. Geçen sene pek olmadı. Ancak bu seneki görüntü daha iyi. Başlangıç palamut diye gözüküyor eğer palamudun olmama durumu görünürse istavrite bakacağız. Bu sene palamut var inşallah hamsi de olur . Deniz suyu sıcaklığı şu anda güzel gözüküyor palamut için elverişli. Yoroz limanından çıkış yaparak palamudun durumuna göre nerede bolsa oraya gideceğiz. İstanbul'dan Hopa'ya kadar bakacağız, bakalım balık nerede olacak” dedi.

HAZIRLIKLAR BİTTİ

Yeni sezon için hazırlıklarının bittiğini belirten Köroğlu, “Bütün işlerimizi hemen hemen bitirdik. Her sezon olduğu gibi ağlarımızı tamir ettik, teknenin bakımlarını yaptık sezona hazırız. Balığın çıkış fiyatı bizde uygun inşallah daha da iyi olur. Vatandaşımız her zaman ucuz yesin biz de onu isteriz. Balık tüketiminde diğer ülkelerin çok gerisindeyiz daha fazla olmasını isteriz” diye konuştu.

Tekne sahiplerinden Mehmet Genç ise “Bu sene palamudun çok olduğu söyleniyor. İnşallah hamside olduğu gibi palamut yüzümüzü güldürür. Herkes rızkının peşinden koşacaktır. Geçen sene palamut yoktu hamsi çok iyi idi. Bu sene işler tersine döndü palamut var hamside biraz burukluk var ama inşallah hamsi de olacak. Yeni sezonda teknenin boyasından ağların tamirine kadar hepsini yaptık. Masraflar çok ağır mazotudur tayfaya ödenen avans bunlar çok yüksektir” ifadelerini kullandı.

ROTA EREĞLİ VE SİNOP

Bu sene inşallah vatandaşın ucuz palamut yiyeceğini belirten Genç, ”Yeni sezonda güzergâhımız balığın durumuna göre, büyük bir ihtimalle Ereğli, Sinop taraflarından başlama durumu var. Çünkü balık devamlı o taraftan geliyor onun için o taraflara yönelme durumumuz var. İnşallah bu sene bol balıkçılık olacak, vatandaş palamudu ucuz yiyecek” dedi.

