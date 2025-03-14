DenizBank Çorum Şubesi ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) arasında, üye esnaf ve sanatkarlara uygun koşullarda kredi sağlanması konusunda protokol imzalandı.

Protokole, ÇESOB Başkanı Recep Gür ile DenizBank Çorum Şube Müdürü Yasin Burak Ayerdem imza attı.

KOBİ Bankacılığı Portföy Yöneticisi Sıla Kaya Bektaş ile Taksiciler ve minibüsçüler odası başkanı Mehmet Gayretli ve Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan da törende hazır bulundu.

Banka Müdürü Yasin Burak Ayerdem, ekonomiyi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü omuzlayan esnafı desteklemeyi sorumluluk kabul ettiklerini ve finansman sıkıntısı yaşamamaları için destek mekanizmaları oluşturduklarını belirterek, yerel ekonominin canlandırılmasına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.