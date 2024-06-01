Ulucami yanında faaliyete başlayan mağazanın açılışına Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Vekili Recep Koçak, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ile Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan katıldı.

Ulucami Müezzin Kayyımı Yüksel Dikici’nin Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan protokol konuşmalarında Deniz Feneri Derneğinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

İl Vaizi Kemal Demirten’in yaptığı duanın ardından ise Geçici Giyim Mağazasının açılış kurdelesi kesildi.

Deniz Feneri Derneği Çorum Gönüllü İl Koordinatörü Yasemin Eyvazlı, mağaza hakkında verdiği bilgide, “Geçici Giyim Mağazamızdan derneğimize başvuru yapmış ve başvurusu onaylanmış vatandaşlarımız faydalanacak. Vatandaşlarımız Kurban Bayramına kadar giyim ihtiyaçlarını buradan karşılayabilecekler. Mağazamız 14 Haziran’a kadar açık kalacak” dedi.

Editör: Haber Merkezi