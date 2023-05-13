Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, yarınki seçimde seçmenlerin otoriter tek adam rejimi ile demokrasi arasında bir tercih yapacaklarını savunarak, “Demokrasi, halkın kendi seçtiği temsilcileri eliyle kendi kendisini yönetmesidir. Eşitlik rejimidir. Bu nedenle otoriter rejim yerine demokratik rejimin tercih edilmesi gerekmektedir. Demokrasiyi temsil eden ise Millet İttifakı’dır” dedi.

Halkın, kimsenin ötekileştirilmediği, imtiyazlı bir zümrenin oluşturulmadığı, eşitliğin, adaletin, özgürlüğün, hak ve hukukun hakim olduğu bir Türkiye için Millet İttifakı’na oy verilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan DP İl Başkanı Damar, “Ben yaptım oldu, yerine biz diyebileceğimiz, barış ve huzur içinde birlikte yaşayabileceğimiz, deprem felaketinde olduğu gibi, şucusun-bucusun diye ayrıştırılmadan soframızdaki lokmamızı bölüşebileceğimiz bir ülke için, trollerin provokasyonlarına aldanmadan, oylarımızı Sayın Kılıçdaroğlu’nda birleştirmeliyiz” ifadesini kullandı. (Aliye ÖNCEL)