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Demirşeyh Köyü’nden Sungurlu’da kurulan Cumartesi semt Pazarı’na getirilen beyaz lahanalar gelir gelmez vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Demirşeyhli çiftçiler için önemli geçim kaynaklarından olan ve hasadı yapılan lahanalar pazarlarda ve tarlalarda satışa sunulmaya başladı.

Lahana yetiştiricileri, yaptıkları açıklama da, Demirşeyh köyünde 1960 yılından beri yetiştirilen beyaz lahanaya ilginin oldukça yüksek odluğunu ifade ederek, satışlardan ve vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

İlçede kurulan Perşembe ve Cumartesi Pazarında lahana satışı yapan üreticiler, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı, “Köyümüzde 1960 yılından beri Beyaz Lahana yetiştiriliyor. Sungurlu’da sadece Demirşeyh köyünde yetiştiriliyor. Mayıs ayında dikimini yaptığımız lahanaların Eylül ayında hasadına başlıyoruz. El emeği göz nuru ile yetiştirdiğimiz; lahanaları hasadını yapıp Sungurlu'da kurulan Perşembe ve Cumartesi pazarlarında, tarlalarda ve köylerde satışa sunuyoruz. Son derece kaliteli, sağlıklı ve tamamen doğal koşullarda lahana üretimi gerçekleştiriyoruz.

Üretilen ürünlerimizi tarladan direkt olarak pazarlara veya köylere götürerek satışını yapıyoruz. Köyümüzün en verimli topraklarında özenle ve bakımını yaparak yetiştirdiğimiz lahanaları bu yılda vatandaşlara sunmanın sevincini yaşıyoruz. Beyaz lahana yemenin ve turşusunu kurmanın tam zamanı. İçeriğindeki vitaminler ve minerallerle çok faydalı bir kış sebzesi olan lahana, gözleri, cildi, kalbi koruyor, turşusuyla da müthiş bir kaynak oluyor. Beyaz lahanayı tam da mevsiminde turşusundan dolmasına her şekilde tüketerek faydalarından mahrum kalmayın.”