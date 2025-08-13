Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni dönem öncesi basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Macaron Cafe’de gerçekleşen kahvaltıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birim amirleri ve basın mensupları katıldı. Oldukça nezih bir ortamda gerçekleşen kahvaltı sonrası bir konuşma yapan İl Müdürü Mustafa Demirkıran, yeni dönemde spor basını ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Çorum’da göreve başlayalı 6 ay olduğunun da altını çizen Demirkıran, göreve geldiği günden itibaren gerek spor, gerekse sanat anlamında çocuklara ulaşmak istediklerini ifade etti. Çorum basının güçlü olduğunu da belirten Demirkıran, “Bu kahvaltı organizasyonu ile Çorum basını ile tanışmak istedik. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak daha güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde bakanlığımız Çorum’a spor tesisleri konusunda yatırımı onayladı. İl Müdürlüğü olarak bu konuda tesis eksikliği gördüğümüz mahalleler konusunda ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Çorum’da hiçbir mahallede spor tesisi eksik olmasın istiyoruz” dedi.

Demirkıran konuşmasının devamında uluslararası arenada mücadele edecek sporcuları yetiştirmek adına gayretle çalıştıklarını da söylerken, “Çorum’a yapılan bu tesisler kadar bu tesisleri doldurmakta oldukça önemli. Bunun için de gayretle çalışıyoruz. Yetenekli çocuklarımızı keşfedip salonlarımızda ağırlıyoruz. İl Müdürlüğü olarak onlara gerek psikolojik, gerek beslenme ve gerekse sosyallik anlamında gereken desteği verip onları müsabakalara en iyi şekilde hazırlamaya özen gösteriyoruz” dedi.

AKADEMİK ANLAMDA DA HAZIRLIYORUZ

Çocukları sportif anlamdan ziyade akademik anlamda da geleceğe hazırladıklarını da ifade eden Demirkıran, “Gençlik merkezlerimizde İngilizce, almanca ve franssızca olmak üzere yabancı dil derslerimizde var. Bu dersler ile gençlerimizi sportif faaliyetler içerisinde akademik anlamda da geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Gençler bizim için çok önemli. Onlar için de gerek il müdürü olarak ben, gerekse personellerimiz uyumlu bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ İLK 3

Demirkıran, Çorum'un spor alanında yapılan lisans, faaliyetler ve istatistik veriler doğrultusunda Türkiye genelinde ilk 10'da yer aldığını ve bu seneki hedeflerinin ilk 3'e girmek olduğunu vurguladı. Bu hedefe ulaşmak ve çocuklar ile gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla mahallelere ve okullara spor tesisleri yapılması konusunda gayret gösterdiklerini dile getiren Demirkıran, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek sporcular yetiştirmek için de yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

DAHA ÇOK AMATÖRE HİZMET EDECEĞİZ

Demirkıran konuşmasının ardından soru talep etti. Son 2 yıldır Kadınlar 2.Hentbol Ligi’nde mücadele eden Çorum Gençlikspor’un durumu hakkında gelen soruya Demirkıran, “ Biz daha çok amatör branşlara hizmet etmeye özen göstereceğiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta içerisinde ANALİG voleybolda kızlarımız birinci, erkeklerimiz ise ikinci olarak finale yükseldi. Biz onlar için çalışacağız. Amatör branşlara hizmet edeceğiz. Ama profesyonel kulüplerimizden talep gelmesi durumunda onlar için elimizden geleni de yapmaya çalışacağız” dedi.

ATLETİZM SAHASINDA HUKUKİ SÜREÇ İŞLİYOR

TOKİ’de bulunan ve çürümeye yüz tutan atletizm sahası hakkında gelen soruya da içtenlikle cevap veren Demirkıran, “O sahamız için hukuki süreç devam ediyor. Oraya büyük bir tesis yapılmış ama o tesisinin toprağı su aldığı zaman erimeye başlıyor. Yani şuan için oranın kullanımı fiziki şartlar açısından uygun değil. O tesisi yapan firma ile mahkeme süreci devam ediyor. Mahkeme sonuçlandığı zaman bakanlığımız burayı tekrar biz yapacağız derse yaparız” şeklinde konuştu.

STADYUM İÇİN PERSONELLERİMİZ

TİTİZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR

Çorum Şehir Stadyumu’nda yaşanan temizlik ve kırık koltuklar üzerine gelen soru üzerine açıklamalarına devam eden Demirkıran, “Amedspor maçı öncesi kırık koltuklar tespit edilip tamir edildi. Temizlik konusunda da personellerimiz titiz bir şekilde çalışıyorlar. Ama maalesef biz Türk halkı olarak sevincimizi biraz abartılı yaşıyoruz. Çevremizde bulunan bazı şeyleri kırıp döküyoruz. Gözden kaçırdığımız eksikliklerimiz olmuş olabilir. Notumu aldım gerekeni yapacağız” dedi.

FAHİŞ FİYATLARI DENETLEYECEĞİZ

Çorum Şehir Stadyumu’nda bulunan kantinlerin ürünlerinde fahiş fiyat uyguladığı üzerine gelen soruya da cevap veren Demirkıran, “Biz ihale ile o kantinlerimizi firmalara verdik. Fiyatların fahiş olması tabiki önemli bir konu. Bu konuda gerekeni yapacağız. Denetleyerek fiyatları en uygun hale getirmeye özen göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

AMATÖR SPOR EVİ İÇİN MÜJDEYİ VERDİ

Çorum’a kazandırılması planlanan Amatör Spor Evi hakkında gelen soruya da kısa ve net bir şekilde cevap veren Demirkıran, “İnşallah bir dahaki kahvaltımızı Amatör Spor Evi’nde yaparız” diyerek müjdeyi verdi.

ULAŞIM İÇİN TAKVİYE OLACAK

Çorum Yeni Spor Salonu’na ve sentetik futbol sahaları için ulaşım konusunda yaşanan sıkıntıyı da değerlendiren Demirkıran, “Çorum Belediyemiz ile bu konuda bir görüşmemiz oldu. Sporcuların, ailelerin bu tesislere ulaşım noktasında sıkıntı yaşadıklarından haberimiz var. Bu konuda belediyemiz ile istişare halindeyiz. Ulaşımın daha yeterli hale gelmesi için takviye olacak. İlerleyen günlerde bu sorunun da tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum”dedi.

Kahvaltı, basın mensupları ile çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.