Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, dünyanın ilk Antiemperyalist Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nı yönetmiş Gazi Meclis’imizin çatısı altında terörist başına “Biji serok…” bağırtıları eşliğinde özgürlük sloganları atılmasının kabulü olanaksız bir hadsizlik olduğunu belirtti.

ADD Başkanı Demirer, bu durumun Gazi Meclis’imize, 102 yıllık Cumhuriyet tarihimize ve on binlerce şehit ve gazimize alenen hakaret olduğunu savundu.

ADD Şube Başkanı Demirer, yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türk Milleti’ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türkiye Anayasası’na meydan okuma cüretkârlığı eseri bu rezalet; Atatürk’ü, laik ve üniter, ulus devleti, Türk milleti tanımını (Türklüğü) ve dil birliğini reddedip ABD kuyruğunda BOP’çuluk yapanların, “milliyetçilik” ilkesini içi boş bir propaganda aracına dönüştürenlerin, emperyalizm uşağı bebek katili bir hainden “kurucu önder” üretmeye çalışanların, ettikleri yemini unutmuş, kendilerini bir etnik kökenden yurttaşlarınızın tek siyasal temsilcisi sanan, her eylem ve söylemleriyle emperyal ihanet projelerine hizmet eden siyasi parti kılıklı etki aparatlarının yarattığı ortamın sonuçlarından biridir ve maalesef önlenememiş, sonrasında da gereken yapılamamıştır.

ADD olarak; dün İngiltere’nin, bugün ABD’nin başını çektiği batı emperyalizminin 102 yıldır değişmeyen hedefinin 1923 cumhuriyet devrimimizi, laik ve üniter ulus devletimizi, ulusal bütünlüğümüzü ve dil birliğimizi yok etmek olduğunun bilindiği, nihai amacının da BOP haritasını hayata geçirerek ülkemizi bölmek olduğunun apaçık görüldüğü bir süreçte ülkemizi yönetenlerin, yönetmeye talip olanların ve her kademedeki devlet yetkililerinin görevlerini anayasaya ve yasalara uyarak yapmalarını, bu tür hadsizliklere olanak sağlayacak karar ve uygulamalardan kaçınmalarını ve Türkiye’nin egemen bir hukuk devleti olduğu bilinciyle hareket etmelerini bekliyor, aziz milletimizin de bu beklentimizi paylaştığına yürekten inanıyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi