Hatırlanacağı üzere Çorum Belediyesi 7 Eylül 2022’de Kale Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için ilk imzaları almış ancak bugüne kadar projede hiçbir ilerleme olmamıştı.

Kale Mahallesi sakinleri Çorum Kalesi’nin çevresinin virane yapılarla dolu olduğunu ve üstünden 3 yıl geçmesine rağmen mahallede herhangi bir dönüşüm belirtisi olmadığını dile getiriyor.

2021 yılında riskli alan ilan edilen Kale Mahallesi’nin objektiflere yansıyan görüntülerinin içler acısı olduğundan dert yanan mahalle sakinleri, çocuklarının bu virane yapılar arasında oynamak zorunda kaldığını ve mahallede bu durumun güvenlik sorunu teşkil ettiğini dile getirerek yetkililerden çözüm bekliyor.

“KALE’Yİ VİRANE OLMAKTAN KURTARDIK!”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, en son Çorum Kalesi’ni ziyaretinde “Çorum Kalesi'ni virane olmaktan kurtardık; şimdi bir sanat eseri ve turizm merkezi haline getiriyoruz” demişti ancak Kale’nin çevresinin virane hali turizm merkezi iddiasıyla çelişiyor.

7 Ekim’de gerçekleştirilen Belediye Meclisi’nde Kale’deki dönüşüm tekrar gündeme gelmiş Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı Bakanlık’la yürütülen çalışmaların hız kazandığını Ekim ayı içerisinde Kale Mahallesi’nde TOKİ marifetiyle yapılacak dönüşümle ilgili uzlaşı görüşmelerine başlanacağını bildirmişti.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan Kale sakinleri kendileriyle yeni bir görüşmenin yapılmadığını ve süreci merak ettiklerini bildirdi.