Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 24 Şubat Cumartesi günü, sahasında Muğla ekibi Bandırma FK ile oynayacağı maçı İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Ayberk Demirbaş yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Ayberk Demirbaş’ın yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Mehmet Kapluhan ve Şenol Bektaş yapacak. İzmir bölgesinden Aykut Sergin ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
DEMİRBAŞ’LA 2 MAÇTA 6 PUAN
Ayberk Demirbaş, ikisi de bu sezon olmak üzere Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon iki maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda 5.haftada deplasmanda Ümraniyespor’u 3-0 yenerken, ilk yarının son haftasında ise evinde Boluspor’u 2-0 mağlup etti.
BODRUM’UN 3 MAÇINI YÖNETTİ
Demirbaş, Bodrum FK’nın da ikisi bu sezon olmak üzere bugüne kadar 3 maçını yönetti. Muğla ekibi, Demirbaş’ın yönettiği maçlarda bu sezon ikisi de deplasmanda olmak üzere Boluspor’a 2-1, Erzurumspor’a ise 1-0 yenilirken, 2021-2022 Sezonunda, deplasmanda Kahramanmaraşspor’u 3-1 yendi.
TRENDYOL 1.LİGDE’DE
HAFTANIN MAÇLARI
VE HAKEMLERİ
23 ŞUBAT CUMA
20.00 Altay-Giresunspor
Mehmet Ali Özer (Tekirdağ)
24 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Bandırmaspor-Ümraniyespor
Oğuzhan Aksu (Mersin)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK
Ayberk Demirbaş (İzmir)
19.00 Adanaspor-Göztepe
Adnan Deniz Kayatepe (Balıkesir)
25 ŞUBAT PAZAR
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
Alpaslan Şen (Trabzon)
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği
Oğuzhan Uğurlu (İstanbul)
16.00 Boluspor-Erzurumspor FK
Feridun Daldaş (Denizli)
19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor
Yasin Kol (Trabzon)
26 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Şanlıurfaspor-Tuzlaspor
Davut Dakul Çelik (İzmir)