Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 24 Şubat Cumartesi günü, sahasında Muğla ekibi Bandırma FK ile oynayacağı maçı İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Ayberk Demirbaş yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Ayberk Demirbaş’ın yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Mehmet Kapluhan ve Şenol Bektaş yapacak. İzmir bölgesinden Aykut Sergin ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

DEMİRBAŞ’LA 2 MAÇTA 6 PUAN

Ayberk Demirbaş, ikisi de bu sezon olmak üzere Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon iki maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda 5.haftada deplasmanda Ümraniyespor’u 3-0 yenerken, ilk yarının son haftasında ise evinde Boluspor’u 2-0 mağlup etti.

BODRUM’UN 3 MAÇINI YÖNETTİ

Demirbaş, Bodrum FK’nın da ikisi bu sezon olmak üzere bugüne kadar 3 maçını yönetti. Muğla ekibi, Demirbaş’ın yönettiği maçlarda bu sezon ikisi de deplasmanda olmak üzere Boluspor’a 2-1, Erzurumspor’a ise 1-0 yenilirken, 2021-2022 Sezonunda, deplasmanda Kahramanmaraşspor’u 3-1 yendi.

TRENDYOL 1.LİGDE’DE

HAFTANIN MAÇLARI

VE HAKEMLERİ

23 ŞUBAT CUMA

20.00 Altay-Giresunspor

Mehmet Ali Özer (Tekirdağ)

24 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Bandırmaspor-Ümraniyespor

Oğuzhan Aksu (Mersin)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK

Ayberk Demirbaş (İzmir)

19.00 Adanaspor-Göztepe

Adnan Deniz Kayatepe (Balıkesir)

25 ŞUBAT PAZAR

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

Alpaslan Şen (Trabzon)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği

Oğuzhan Uğurlu (İstanbul)

16.00 Boluspor-Erzurumspor FK

Feridun Daldaş (Denizli)

19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor

Yasin Kol (Trabzon)

26 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Şanlıurfaspor-Tuzlaspor

Davut Dakul Çelik (İzmir)