Uzun yıllar Mamak'ta siyaset yapan, 31 Mart seçimlerinde CHP Mamak Belediye Meclis üyesi seçilen ve bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Başkan Vekili olarak atanan Aycan Demir'e kutlama ziyaretleri sürüyor.

Kendisi de Çorum Dedesli Ovası nüfusuna kayıtlı olan Aycan Demir, makamında Dedesli Ovası Derneği yönetimini ağırladı.

Ankara Dedesli Ovası Bizim Köyler Dernek Başkanı Yüksel Altunkeser, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Tunç, Şengül Öztürk, Nurgül Salman, Sırma Deniz, Zuhal Özçelik, Hasan Salman ve Arap Ergin'le birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Vekili Aycan Demir'i makamında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, Mamak'ta ve Çorum'da faaliyet gösteren Dedesli Ovası Derneği'nin bir üyesi olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi

“KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUZ”

Dedesli Ovası Dernek Başkanı Yüksel Altunkeser ise Mamak siyasetinin sevilen, sayılan ve etkili bir ismi olan Aycan Demir'le hep gurur duyduklarını söyledi.

Demir'in de Dedesli Ovası nüfusuna kayıtlı olduğuna vurgu yapan Altunkeser,

Demir'le aynı zamanda birlikte siyaset yaptıklarını dile getirerek, Demir'in her görevde olduğu gibi bu görevinde de başarılı olacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

“KOLTUKLAR GELİP GEÇİCİ “

Siyasette koltukların gelip geçici olduğunu, bir siyasetçi olarak ileride hep iyi hatırlanmak istediğini belirten Aycan Demir ise başta kendisini bu göreve atayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ